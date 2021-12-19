Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'da yeni koronavirüs önlemleri /19 Aralık 2021 23:40

Danimarka'da yeni koronavirüs önlemleri

Özellikle yeni Omicron varyantının da etkisiyle hızla yayılmaya başlayan koronavirüse karşı Danimarka'da da yeni önlemlerin alınması gündemde.

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Evrensel'de yer alan ve Mahmet Algünerhan imzası taşıyan habere göre Danimarka, hızla yayılan Kovid-19 vakalarını önlemek amacıyla kamuya açık alanların kapatılması için yeni adım attı.

Hükümetin önerdiği yeni önlemlerle, sinemalar, eğlence parkları ve tiyatrolar ile diğer kültür ve aktivite tesisleri kapalı olacak. Dini ve spor etkinliklerinin lokalleri de kapalı olacak.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tedbirlerin insan hayatını kurtarmayı ve yaşlıları korumayı amaçladığını söyledi ve “Yeni bir ortamdayız. Yeni bir varyantla tanışıldı ve oyunun kuralları  değişti. Önlemler yine kültürel yaşamı etkileyecek. Bu canımı acıtıyor” dedi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, omikron varyantının artık her beş enfeksiyon biri olduğunu söylüyor.

Danimarka'da korona salgının tekrar gelişmeya başlamasıyla  hükümetin önerdiği yeni önlemler şöyle:

Eğlence yerleri 23:00-05:00 saatleri arasında kapalı olacak. Saat 22.00'den sonra, 05.00'e kadar içki servisi yapılmayacak. Müşteri ile teması olan çalışanlar için yüz maskesi kulanımı şart olacak. Eğlence yerlerinde oturanlar için iki metrekare ve ayakta kalan her müşteri için de dört metrekare gerekli olacak. Benzer durum kilisele için de  gerekli olacak.

Ticaret fuarları, konferanslar, konferans salonları, eğlence parkları, luna park, yüzme ve oyun alanları, kumarhaneler ve oyun salonları kapalı olacak.
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