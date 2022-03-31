Danışmanları, Putin’e gerçekleri söylemekten korkuyor mu?





Euronews'ingöre, Reuters’e konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, Putin’i yanlış yönlendiren danışmanlarının kendisine savaş hakkındaki gerçekleri ve Batı’nın uyguladığı yaptırımların Moskova’ya ne kadar zarar verdiğini söylemekten büyük endişe duyduğunu iddia etti.ABD’nin Putin’in danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiği görüşünde olduğunu aktaran ve gizli belgelere ulaşma hakkı olduğu belirtilen yetkili, “Bu danışmanlar, Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiği ve Rus ekonomisinin yaptırımlar yüzünden ne kadar zarar gördüğü konusunda gerçeği söylemekten çok korkuyor.” dedi.ABD’li yetkili, “Putin’in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiği, bu yüzden askeri yöneticilere yönelik büyük güvensizlik duygusu içinde olduğu yolunda elimizde bilgi var.” dedi.Aynı yetkili, “Putin, ordusunun Ukrayna'da ne kadar asker kullandığını ve kaybettiğini bile bilmiyor. Bu da Rus lidere giden doğru bilgi akışında açık bir sapma olduğunu gösteriyor. “ifadesini kullandı.Rusya’nın komşusuna 24 Şubat’ta başlayan işgalinin birçok cephede yavaşladığı ve hatta Kiev’in kaybettiği bazı yerleşim yerlerinde kontrolü yeniden ele geçirdiği görüşü dile getirilen Reuters haberinde, Batılı askeri uzmanların, Rusya'nın Ukrayna'daki esas savaş hedeflerinde önemli sapma olmasına rağmen, Moskova’nın bu savaşta Putin’i gerçekte dışarı karşı zafer kazanmış gibi gösterecek yeni planlar üzerine yoğunlaştığı inancında olduğu aktarıldı.Rusya “özel operasyon” diye tanımladığı saldırılarla Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Nazi unsurlarından temizlenmesinin hedeflendiğini iddia ederken, Batı ise bunu komşu ülkeyi işgal olarak yorumluyor.