Datça açıklarında bot battı: 3 kişi öldü, kayıplar var

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarındaki turistik Sömbeki (Simi) Adası yakınlarında lastik botun batması sonucu göçmenler denize düştü.



Bölgedeki denizcilerin ihbarı üzerine olay yerine Frontex ve Yunanistan sahil güvenliği yönlendirildi.



Adaya 1 mil açıklıkta meydana gelen olayda birisi kadın 3 göçmenin cesedine ulaşıldı, 8 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Rodos Adası Hastanesi’ne kaldırılırken, kayıp 2 göçmeni arama kurtarma çalışmalarının havadan ve denizden devam ettiği belirtildi.



Göçmenlerin Suriye uyruklu oldukları kaydedildi.