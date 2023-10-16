Samanyolu Haber /Gündem / Datça açıklarında bot battı: 3 kişi öldü, kayıplar var /16 Ekim 2023 19:29

Datça açıklarında bot battı: 3 kişi öldü, kayıplar var

Muğla’nın Datça ilçesi karşısındaki Sömbeki (Simi) Adası yakınlarında batan botta bulunan 13 Suriyeli göçmenden 8’i kurtarıldı, 3 göçmenin cesedine ulaşıldı, 2 göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarındaki turistik Sömbeki (Simi) Adası yakınlarında lastik botun batması sonucu göçmenler denize düştü.

Bölgedeki denizcilerin ihbarı üzerine olay yerine Frontex ve Yunanistan sahil güvenliği yönlendirildi.

Adaya 1 mil açıklıkta meydana gelen olayda birisi kadın 3 göçmenin cesedine ulaşıldı, 8 göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Rodos Adası Hastanesi’ne kaldırılırken, kayıp 2 göçmeni arama kurtarma çalışmalarının havadan ve denizden devam ettiği belirtildi.

Göçmenlerin Suriye uyruklu oldukları kaydedildi.
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