Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma Genel Komutanı 'çete ile ilişki' iddiasına yasak koydurdu /16 Ekim 2023 18:49

Jandarma Genel Komutanı 'çete ile ilişki' iddiasına yasak koydurdu

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, suç örgütleriyle ilişkili isimlerle görüşmesi nedeniyle eleştirildiği 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelletti.

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Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in başvurusuyla 17 sosyal medya paylaşımını erişime engelledi. Mahkeme kararında, “Çetin’in adı kullanılarak itibarını zedeleyici nitelikte paylaşımlara yer verildiği ve kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 17 içeriğin 5651 Sayılı Kanunun 9. Maddesi uyarınca erişime engellenmesine karar verildiği” ifade edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre kararda, sosyal medya paylaşımlarında Çetin’in adı geçtiği ifade edilse de birçok paylaşımda Çetin’in adı yer almıyor.

Öte yandan mahkeme kararında Arif Çetin’in avukatının Alaaddin Varol olduğu belirtildi. Geçmişte AKP Çankaya İlçe Başkanlığı da yapan Varol, AKP’den milletvekili aday adayı da olmuştu.

Çetin'in uyuşturucu suçundan 8 yıl ceza alan eski Metro Turizm Başkanı Galip Öztürk ve suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı’nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan ile poz vermesi tartışma konusu olmuştu.
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