Eski Çin Bankası başkanı 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı

Çin'de finans sektörünü hedef alan ve iki yıl boyunca yolsuzlukla mücadele edilen soruşturmada, Çin'in en büyük ticari bankalarından Çin Bankası'nın eski başkanı "rüşvet almak ve yasadışı kredi vermek" suçlamalarıyla tutukladı.







İktidardaki Komünist parti içindeki yolsuzlukları soruşturan Çin Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonu (CCDI), eski başkan Liu Liange'ye yönelik soruşturmanın başladığını duyurduktan sonra Liu Liange'nin tutuklandığını açıkladı.





CCDI, finans sektörünü "hedonizm" (hazcılık) ve "üst düzey yaşam tarzlarına" karşı uyarırken, bankaların üst düzey personel için ikramiyeleri ve ödemeleri azalttığı bildirildi.





Liu Liange, CCDI tarafından ülkeye yasaklı yayınlar soktuğu, rüşvet aldığı ve özel kulüplerde partiler düzenlediği suçlamaları gerekçesiyle Komünist Parti'den ihraç edilmişti.





Devlet Başkanı Şi Cinping'in yolsuzlukla mücadeleyi siyasi projesinin önemli bir parçası haline getirmesinin ardından bir dizi bankacı ve finansçı soruşturma geçirdi.