Samanyolu Haber /Gündem / Dava açılan ülkeler arasında Türkiye de var /26 Şubat 2021 22:02

Dava açılan ülkeler arasında Türkiye de var

Dört çocuk ve altı genç aktivist tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ve Paris İklim Anlaşması tanımayan ülkelere karşı açılan davanın başladığı belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde hükümetlerin Paris İklim Antlaşması çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirilmemesi sebebiyle açılan dava başladı. Dördü çocuk ve altı genç aktivist, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında hükümetlerin yeterli çabayı göstermediğini savunuyor.  

AB'ye üye 27 ülke ile Türkiye, İngiltere, Rusya, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'ya karşı açılan dava, söz konusu ülkelerin 2015 yılında imzalanan Paris İklim Antlaşması çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerle uyumlu bir şekilde sera gazı emisyonlarını azaltmalarını sağlamayı hedefliyor.

Mahkeme ise hükümetlere savunma yapmak üzere 27 Mayıs'a kadar süre tanıdı.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Aktivistlerin, davanın öncelikli olarak ele alınması talebini kabul eden AİHM, ilgili hükümetlerin bu karara karşı yaptığı itirazı da reddetti. Davacı avukatları, hükümetlerin Mahkeme'ye davanın kabul edilemez olduğuna dair tezlerini savunmak için oturum düzenlenmesi talebinde bulunduğunu, ancak davayı geciktirme girişiminin AİHM tarafından reddedildiğini bildirdi.

Aktivistlere hukuki danışmanlık yapan sivil toplum kuruluşu Küresel Hukuki Eylem Ağı'ndan (GLAN) Gerry Liston, "Hükümetleri, genç başvurucular ve ait oldukları neslin geleceğini teminat altına almak için gerekli acil eyleme mecbur bırakacak bir mahkeme kararı yönünde büyük bir adım atılmıştır" açıklamasını yaptı. GLAN, mahkeme masraflarına destek için bağış kampanyası başlattı.

Aktivistlerin davayı kazanması halinde, ülkelerin ayrıca kendi ülkelerindeki çok uluslu şirketler dahil olmak üzere deniz aşırı emisyonlardaki payları konusunda da hesap vermesi gerekecek.
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