Samanyolu Haber /Gündem / F-35 olmadı başka bir uçak modeli mi denenecek? /26 Şubat 2021 22:08

F-35 olmadı başka bir uçak modeli mi denenecek?

Forbes dergisinde yer alan haberde yeni nesil savaş uçağı projesi F-35'lerdeki başarısızlığın ABD tarafından da kabul edildiği ve sorununu çözmek için yeni bir savaş uçağına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Forbes dergisi, uzmanların görüşlerine yer vererek F-35’lerin durumunu tartıştığı bir haber hazırladı. Haberde, F-35’lerin giderek bir sorun haline geldiğinin altı çizilerek, yetkililer tarafından ABD’nin F-35 sorununu çözmek için yeni bir savaş uçağına ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

David Axe tarafından hazırlanan analizde, F-35’lerin pahalılığı vurgulanarak, “Etiket fiyatı, 100 milyon dolara denk geliyor yani oldukça pahalı. Gizli ve yüksek teknolojili sensörlerle donatılmış olsa da aynı zamanda yoğun bakım gerektiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Dan Ward ise bu durumla ilgili, "F-35’lerin düşük maliyetli, hafif bir savaş uçağı olmadığı” bilgisini paylaştı. Brown geçtiğimiz günlerde F-35’lerle ilgili verdiği bir demeçte, “Ferrari'nizi her gün kullanamazsınız, sadece pazar günleri kullanırsınız. Bu bizim "üst düzey" savaş uçağımız" ifadesini kullanmıştı.

‘GÜNCELLENMESİ ZOR’

F-35’lerin hem yüksek maliyeti hem de ağırlığı nedeniyle her zaman kullanılmayacağı aktarılan analizde, gündelik operasyonlarda kullanılmak üzere başka bir avcı savaş uçağına ihtiyaç olduğu vurgulandı. ABD Hava Kuvvetleri’nin elinde bulunan bin F-16’nın bu ihtiyacı karşıladığını belirten makalede Brown tarafından bu durum şu şekilde açıklandı:

‘17 tonluk F-16’ların son yazılımla yükseltilmesi zor. Yeni F-16’lar sipariş vermektense temiz bir sayfa açılmalı.’

Forbes tarafından bu durum F-35’lerin başarısız olduğu şeklinde yorumlandı. Washington DC'de Hükümet Gözetimi Programı analisti Dan Grazier ise demecinde, ABD Hava Kuvvetleri ve Lockheed’ın F-35 konseptindeki başarısızlığını, “F-35'in çok fazla şey yapmasını sağlamaya çalıştılar" şeklinde açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını açıklamıştı.
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