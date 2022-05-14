Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu 'insan içine çıkamaz' dediği isimleri açıkladı /14 Mayıs 2022 10:27

Davutoğlu 'insan içine çıkamaz' dediği isimleri açıkladı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçte terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan önüne çıkamaz" dediği isimleri açıkladı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlık ve dışişleri bakanlığı yaptığı AKP iktidarıyla yollarını ayırmadan önce kendisine parti içinde 'darbe yapıldığı'nı öne sürdü.

"Başbakanlık gibi makamlar bazen devlet menfaati gerektiğinde her şeyi içinize atmanızı gerektiren makamlardır" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin büyük bir krize girmemesi için bu durumu sert bir şekilde kamuoyunu sarsacak ifadeler kullanarak duyurmadığını dile getirdi. "1 Kasım seçimine giderken sert bir mücadeleye girmemek hataydı" dedi.

Davutoğlu, daha önce sarfettiği "1 Kasım 2015 seçimlerine giden süreçte terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan önüne çıkamaz" sözlerine de açıklık getirdi. Bu kişileri "Erdoğan, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak" olarak sıraladı.

Euronews Türkçe'den Dilek Gül'ün sorularını  yanıtlayan Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şöyle:

"İNSAN ÖNÜNE ÇIKAMAZ DEDİĞİM İNSANLAR ONLAR"
AK Parti'nin tek başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran seçimleri sonrası 1 Kasım 2015 Kasım'ında seçimlerin tekrar edilmesine kadarki süreçte başbakandınız ve muhalefete geçtikten sonra o döneme ilişkin 'Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan önüne çıkamaz' demiştiniz. İnsan önüne çıkamayacaklar kimler? Neden açmadınız o defterleri?

"Ben bu dosyaları açtığım için buradayım. O dönemde bu terörü başlatan ve tırmandıran bir kaos üreten çevreler vardı. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Erdoğan, AK Parti içinde daha sonra bana karşı harekete geçen Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve diğerleri… Terörle mücadelede başbakanlarının yanında yer almak yerine Ankara Beştepe’de karargâh kurup benim partide zayıflamam ve 1 Kasım seçimlerine giderken AK Parti’yi ele geçirme teşebbüsü içindeydiler. Bugün terörle mücadele kahramanlığı yapıyorlar ama düşünün 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasında bakın bakalım Sayın Erdoğan’ın bir tane Doğu ve Güneydoğu gezisi var mı? Bakın bakalım Binali Yıldırım’ın başbakanımızın yanındayız, terörle mücadelenin karşısındayız demiş mi? Bakın bakalım şimdi kahramanlık taslayan Süleyman Soylu o günlerde bizim yanımızda mı durmuş yoksa teşkilat içinde bana karşı harekete mi geçmiş? Şimdi bunlar utanılacak şeyler değil mi?"

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