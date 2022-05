Sedat Peker'den SADAT paylaşımı

İfşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayımlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Peker, son olarak Twitter'dan yaptığı yeni bir hamleyle dikkat çekti. Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gitmesi sonrası sosyal medya üzerinden hareke geçti. Peker, daha önce SADAT'a ilişkin attığı tweetleri retweet eden hesapları paylaştı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, sürpriz bir şekilde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" dedi. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.



Peker'in paylaştığı eski tweet dizisi şöyleydi:



"(SADAT) dosyası diğer dosyaların hepsinden çok daha önemli. Çünkü ülke için planlanan en karanlık işlerin uygulayıcısı olmuş ve olacak kişiler bu yapının içinde yer almaktadır. Eğer gerekli gündemi oluşturursanız gözüne far tutulmuş tavşan gibi etkisiz hale gelmelerini sağlayabilirsiniz. Kamuoyunun önünde devamlı tartışılan hiçbir yapı faili meçhul cinayet ya da kaos çıkarmak gibi bir şeye cesaret edemez (Kardeşlerim tecrübe konuşuyor bana inanın). Benim açıklamalarımdan sonra örgütlü olarak hareket etmediklerini kanıtlamak için hem SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi hem de Nevzat Tarhan açıklamalar yaptılar, Nevzat Tarhan’ın SADAT'la hiçbir ilgisinin olmadığına dair. Sadece arkadaşlarmış. Yayınladığım bu evrak Nevzat Tarhan’ın SADAT'ın hissedarı olduğunun resmi belgesidir.



Ancak SADAT'la ilgili ben açıklamalar yapmaya başlayınca Nevzat Tarhan hisselerini SADAT'ın Başkanı Adnan Tanrıverdi’ye satıyor. Yani yine hileye başvuruyorlar.



İslami terör örgütlerini nasıl eğittikleri ve de nasıl haksız gelirler elde ettikleri, yaptıkları hırsızlıklara dair. Onları öyle bir göz hapsine alacağız ki muktedirlerin işine gelecek kaos çıkarma planlarından vazgeçmek zorunda kalacaklar. Hazreti Mehdi’yi bekleyen, onun geleceği güne hazırlık yapan bu yapının esas amacı saf temiz Müslümanları kullanmaktır. Gerekirse onları bir ölüm makinesi haline getirmektir. Bu anlattıklarım masal değil.



İdlib’deki radikal İslami terör gruplarıyla bağlarına çok ufak araştırmalarla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi, bu konuyu ciddi olarak ele almanız lazım. Kaytarmak yok. SADAT isimli yapının Türkiye’deki bazı dini cemaatler ve basın kuruluşlarıyla da örgütsel faaliyetler içerisinde olduğunu göreceğiz. Bu konulara da önümüzdeki günlerde çokça değineceğiz.



SADAT'ın durumu farklı çünkü bunların elinde çokça silah var. Bu yüzden sıkılmadan bunları takip edip üzerlerinde durmak lazım. Yurt dışında yaşayan bazı kişilere suikast yapılması fikri yeni değil, 4-5 senelik bir konu.



Mahrem odalarda bunlar konuşuldu. Ancak o an aklıselim galip gelmişti. Yaşanan uluslararası sorunlar daha büyük krizlere dönüşür diye vazgeçildi. Ancak şu an devletin içinde aklıselimle hareket edebilen insan sayısı yeterince olsa da, SADAT gibi yapıların etkisiyle kontrolsüz bir şekilde bu tip eylemlere hem yurt içinde hem yurt dışında başvurulması mümkün görünüyor. Size gelecekte anlatacağım deyyussu ekberin en büyük özelliklerinden birisi de bu konularda geçmiş tecrübelerinin olmasıdır."