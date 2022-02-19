Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya’da; partisinin “Gelecek Buluşmaları: Yıllık Değerlendirme” toplantısının açılışında konuştu.





DAVUTOĞLU BAHÇELİ'YE YÜKLENDİ

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi de eleştiren Davutoğlu; “Bahçeli, şimdi de geometriye merak salmış, onların masası yuvarlak, bizimki üçgen demiş. Türkmen diyarıdır burası, gelenektir yuvarlak masa. Halil İbrahim Sofrası’dır bu. Onlarınki Kemal Tahir’in dediği gibi Kurtlar Sofrası’dır. Onlar birbirlerini yiyerek buraya geldiler. Ülkenin her köşesinde de Halil İbrahim Sofrası kurmaya geliyoruz. Alevisi, Sünnisiyle, her görüşten insanla.





''BAHÇELİ MİLLET VEKİLİNİN BAŞINI AÇTIRDI''

Sonra dedi ki, 28 Şubat’a gün vermek Zillet’in kendini ifşa etmesidir. Sen bununla ilgili konuşacak son kişisin Bahçeli, Başbakan Yardımcısı’ydın. 28 Şubat’ta baş örtüsü yasağını kim meşru kıldı? Bahçeli, Antalyalı milletvekilinin başını açtırıp öyle meclise soktu. Biz 28 Şubat kararlarıyla mücadele ederken siz o grubun içindeyiz. Türk tarihini bildiğini iddia eder onu da bilmez de, kendi tarihine bilmez” dedi.