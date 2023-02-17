Davutoğlu'ndan deprem yardımı mesajı: 100 TIR gönderdik, el koydular

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yaşanan deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine yardım gönderdiklerini söyleyen Davutoğlu "Deprem bölgelerine 100'e yakın TIR gönderdik el koydular. Gönüllü görev yapmak isteyenlerin önünü kapattılar" dedi.





TV5 yayınına katılan Davutoğlu, iktidarın afet yönetimini eleştirdi.





Davutoğlu, "Türkiye'nin afete müdahale kapasitesinin çok daralmış olduğunu gördük. Vatandaşın acısını paylaşmak yerine yönetenler çok uzun konvoylarla alana gittiler. Cumhurbaşkanı talimatı olmadan AFAD'ın harekete geçemeyeceği bir sistem var" diye konuştu.





Enkaz kaldırma çalışmasının başlamasının yanlış olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Orada belki de hala canlar var nasıl enkaz kaldırıyorsunuz? Enkazı kaldıracağım diye insan cesetleri parçalanacak bu yanlış" dedi.