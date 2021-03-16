Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Samimiyse uçaklarından birkaçını satsın

Davutoğlu, “Sizler belki oturduğunuz makamlarda herhangi bir fiyatı görmüyor olabilirsiniz, ama vatandaşımız sokağa, çarşıya her çıktığında bir önceki hafta ile geçmiş fiyatı karşılaştırıyor ve filesi boş dönüyorsa; fiyat istikrarını önemsiz sayamazsınız. Bu hayat pahalılığının sorumlusu bizzat sizsiniz” dedi.







'BU HAYAT PAHALILIĞININ SORUMLUSU SİZSİNİZ'





Davutoğlu, İstanbul'da partisinin Fatih İlçe kongresinde konuştu. Davutoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomik reform paketini açıklarken kullandığı "Fiyat istikrarını bir kenara koyduk" sözlerine tepki gösterdi. "Sayın Cumhurbaşkanı, fiyat istikrarı dediğiniz şey bir kenara koyulacak bir şey değil. Sizler belki oturduğunuz makamlarda herhangi bir fiyatı görmüyor olabilirsiniz, ama vatandaşımız sokağa, çarşıya her çıktığımızda bir önceki hafta ile geçmiş fiyatı karşılaştırıyor ve filesi boş dönüyorsa; fiyat istikrarını önemsiz sayamazsınız" diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle devam ettirdi:





"Aynen ‘Döviz ile mi maaş alıyorsunuz?’ diyen eski damat bakan gibi. ‘Fiyat istikrarını boş verin’ diyor ama arkasından da ‘Fiyat istikrar komitesi kurduk’ diyor. Komitelere, komisyonlara havale edilmeyecek çapta bir hayat pahalılığı var. Hiçbir işi komisyona havale etmeyin. Bu hayat pahalılığının sorumlusu bizzat sizsiniz.





'ERDOĞAN'A SESLENİYORUM'





Şimdi sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Eğer samimilerse, kamu araç alımı tabi ciddi yekûn tutar. Ama esas ciddi yekûn tutacak şeyleri söyleyeyim kendisine, elindeki 13- 14 uçak. Onların birkaç tanesini en azından örnek olacak şekilde, en değerli olanlarından birkaç tanesini önce tasarruf olarak satın. Envanterden çıkarın. Oradan aldığınız parayı hazineye geçin, sonra milletten fedakarlık bekleyin. Siz tasarruf yapmayacaksınız, milletten tasarruf bekleyeceksiniz. Bakın dikkat ediniz, bunların hepsi siyasi etikle, ahlakla ilgili konular."