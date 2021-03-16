Türkiye ne hale geldi? Radyocuyu dinleyicisi tarafından öldürüldü

Bursa’da yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu (46), programını bir yıldır takip eden dinleyicisi H.N. (45) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Özsu hayatını kaybederken, şüpheli H.N. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra, işlemleri için emniyete götürülen Halil N.’nin ilk ifadesinde, "Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almadılar. Ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde, ’Artık sesini kısıyorum’ diyerek tabancayla boğazına ateş ettim" ifadelerini kullandı.





Kapüşonlu ve siyah maskeli kişi, yerel radyoda program yapan Hazım Özsu'nun (55) Altınova Mahallesi'ndeki evine gitti. Zile basan saldırgan, kapıyı açan Özsu'nun boynuna tabancayla ateş ederek kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





322 KAMERA İNCELENDİ





Radyo programcısı Hazım Özsuyu öldürdükten sonra kaçan şüpheli Halil N.’yi yakalayan cinayet büro ekipleri, bu süreçte 250 kişinin ifadesine başvurarak, 322 güvenlik kamerası inceledi. Şüphelinin olayın ardından dört dolmuş ve iki ticari taksi değiştirerek kaçtığı ve olayın ardından farklı adreslerde konakladığı saptandı. Şüpheli Halil N., Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi’nde saklandığı evde cinayet büro dedektifleri tarafından yakalandı. Şüphelinin, suç aletini ise evinin deposuna sakladığı belirlendi.





’ARTIK SESİNİ KISIYORUM’





Gözaltına alındıktan sonra, işlemleri için emniyete götürülen Halil N.’nin ilk ifadesinde, "Hazım Özsu’nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde, ’Artık sesini kısıyorum’ diyerek belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım” dediği öğrenildi.