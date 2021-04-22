Davutoğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP iktidarı tarafından Merkez Bankası Başkanlığı'na ait 128 milyar dolar rezervin eritilmesi hakkında sert bir paylaşım yaptı.





Twitter'dan konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Her şey çift haneli: faiz, işsizlik, enflasyon. Sonunda kur da çift haneli oldu. Tek haneli kalan ise tek adam yönetimi.





Elinizdeki barutu, 128 Milyar doları harcadınız! Ve savaşı kaybettiniz. Bütün barutu havaya saçıp sonunda savaşı da kaybedenler hesap vermeyecek mi?"







