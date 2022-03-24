Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Soylu'yu görevden al' çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis saldırısı ile ilgili açıklama yapması için Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği iki günlük süre sonunda konuştu.







Parti genel merkezinde basın açıklaması yapan Davutoğlu, Erdoğan’ın konuyla ilgili sessiz kalmasını eleştirdi, “Sessiz kalarak ülke yönetilemez” dedi.





Davutoğlu, “Erdoğan hâlâ konuşabilir ve tavrını ortaya koyabilir” diyerek, “Erdoğan, ülkenin cumhurbaşkanı olduğunu ispatlar. Vatandaşlarına sokak ortasında işkence edenlerden hesabın sorulacağını söyler, bakanı görevden alır, Bahçeli’nin ağzının payını verir. Bizim tavsiyemiz, Erdoğan’ın makamına, demokrasiye, hukuk devletine ve insan haklarına sahip çıkmasıdır. Kamera önünde bunlara şahit oluyorsak kim bilir arka planda neler oluyor? Bize yakışan hukuk devletine yakışacak şekilde adaletin tesis edilmesidir. Erdoğan yol ayrımındadır. Bugün bu tablo karşısında bile sesini çıkarmayan AK Parti görevlilerine sesleniyorum; bir kez olsun durun düşünün ve sorun: Nereye gidiyoruz? Bir suç istinadı varsa bu yargı önünde çözülür. Mesele başörtülü kadınların coplanması değildir” diye konuştu.





"KAPALI KAPILAR ARDINDA YAPTIĞINIZ ELEŞTİRİLER İŞE YARAMIYOR"



"Gelecek olarak bizim partimizin temel amacı ülkemizin insan onuruna yaraşır şekilde yönetilmesidir. Biz ülkemizin yasaklara değil özgürlüğe, polis devletine değil hukuk düzenine dönüşmesini istiyoruz. AK Partili kardeşlerim, eğer hâlâ partinizin düzeleceğine inanıyorsanız konuşmaktan çekinmeyin. İnanmıyorsanız da buna ortaklık etmeyin. Sizin kapalı kapılar ardında yaptığınız eleştiriler işe yaramıyor. AK Partililere, tüm siyasilere sesleniyorum, Cumhurbaşkanının arkasında durduğu İçişleri Bakanı'nın boynunuzu nasıl büktüğünü biliyoruz. Peki, ne zaman ses vereceksiniz? Bu düzene ne zaman itiraz edeceksiniz? Kalpleri kararmamış kardeşlerime sesleniyorum, daha ne zaman 90'ların aktörlerinin her yeri sardığı dönemde bu otoriterliğe ne zaman karşı çıkacaksınız? Helalleşmemiz gereken toplumsal kesimlerle bir araya gelmeliyiz. Gelin, adalet, eşitlik ve siyasi ahlak temelli bir düzen inşa edelim."