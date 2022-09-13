Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeni açıklama

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte partilerin ve ittifakların cumhurbaşkanı adayları konusunda tavırları belli olmaya başladı.





Ancak Millet İttifakı cephesinde henüz bir aday açıklanmamış olması siyasi baskıyla birlikte farklı isimlerin de gündeme gelmesine neden olmaya devam ediyor.





Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, adı son dönemde ön plana çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığını da yorumladı.





Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın sorularını cevaplandıran Davutoğlu, "CHP liderine 6'lı masada bir blokaj mı var?" yönündeki soruyu ise şöyle yanıtladı:







"Blokaj olması için gündeme gelmiş olması lazım. Şu ana kadar her hangi bir genel başkanın kendi adaylıkları ya da masa dışından bir adaylık masada gündeme gelmedi, konuşulmadı."





