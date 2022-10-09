Davutoğlu'ndan seçim ayarlı provokasyon iddiası: Artabilir!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasya ve İstanbul'da yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.







Amasya il teşkilatının daveti üzerine Amasya'ya gittiğini belirten Davutoğlu, Cuma namazını kılmak için gittiği Sultan II. Bayezid Camisi’nde provokasyona maruz kaldığını anlattı.





“DÜN GECE RAHAT UYUDUNUZ MU?”

“Üzücü olan bana yöneltilen eleştirilen değildi” diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:







“Ben eleştirilere açığım. Ancak yapılan eleştiri değildi. Partiler arasında ayrım da yapılarak, ‘camiye gelmeyenlerle niye oturuyorsunuz?' tabirinden bir provokasyonla birkaç provokatör, cami avlusunda siyaset yapmaya kalktı. Camiler bizleri birleştiren Allah'ın evleridir.





Bana yapılan eleştiriyi kabul ederim ama vatandaşlarımız arasında cami temelli bir ayrımı asla kabul etmem. Bu provokatörler karşısında cami cemaati ve Amasyalı hemşehrilerim gerekli tepkiyi verdiler. Ancak basına yansıyan görüntülerden, sanki camide benim protesto edildiğim gibi bir intiba doğdu.





Eğer böyle bir protesto varsa, o protestoyu organize edenler, onları destekleyen, camileri siyaset arenasına çevirenlerdir. Şimdi soruyorum o provokatörlere, dün gece rahat uyudunuz mu?”





“CAMİDE ASLA PROVOKATÖRLERİ ÜZERİMİZE SALMAYIN”

İktidara da seslenen Davutoğlu, “Camilerimizi ayrılma noktaları olarak değil, bizi birleştiren mekanlar ve kimseye ait olmayan sadece Allah'a ait olan, Allah'ın evleri olarak görün. Camide asla provokatörleri üzerimize salmayın” diye konuştu.







“DERİN HÜZÜN DUYDUM”

Davutoğlu, Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılımının engellenmesiyle ilgili ise şu açıklamayı yaptı:







“Erzurum derneklerinin daveti üzerine kendilerine katılacağımı bildirdiğim bir faaliyet vardı bugün. Katılmak üzere yola çıktığımda bir mesaj aldım. Erzurum dernekleri, validen ve belediye başkanından gelen baskılar dolayısıyla arkadaşlarımızdan benim katılmamamı ve bir müddet sonra tekrar gelebileceğimi ifade etmelerinden derin hüzün duydum.





“CAMİLERİMİZİ VE ŞEHİRLERİMİZİ PROVOKASYONLAR ÜZERİNDEN SİYASİ TARTIŞMA KONUSU YAPMAYIN”



Buradan iktidar sahiplerine net bir mesaj vermek istiyorum. Seçim ortamı yaklaştıkça, bu provokasyonlar artabilir. Camilerimizi ve şehirlerimizi provokasyonlar üzerinden siyasi tartışma konusu yapmayın.