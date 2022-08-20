Samanyolu Haber /Gündem / Dayılardan beyin yakan dolar röportajı /20 Ağustos 2022 11:36

Dayılardan beyin yakan dolar röportajı

Dolardaki yükselişten etkilenmediklerini söyleyen vatandaşların videosu viral oldu. Vatandaşların akıllara durgunluk veren yanıtları binlerce kişi tarafından izlendi.

Dayılardan beyin yakan bir sokak röportajı daha

Sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaşların dolardaki yükseliş hakkındaki yorumları gündem oldu. Dolardan etkilenmediğini söyleyen bir genç, “Biraz esnaf kazansın. Benim dolarım yok. Dolarla da çalışmıyorum, dolarla da bir şey almıyorum” dedi.

Bir başka vatandaşın ise, “Doların yükselmesinin bana bir zararı yok. Ne kadar olursa olsun isterse 100 olsun.  Bize ne zararı var.” dediği kaydedildi.

Doların yükselmesi beni etkilemez diyen bir başka kişi ise “Ben Türküm yaptığım işte dolarla değil” diye konuştu.

DOLAR'DA SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz indirimi kararının ardından yönünü yukarı çeviren döviz kurlarındaki yüksek seyir devam ediyor.

Güne 18,08 liranın üzerinde başlayan dolar kuru saat 16:29 itibarıyla %0,24 artışla 18,12 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,93 lira, en yüksek 18,13 lira seviyelerini gören dolar kuru, günü 18,08 lira seviyesinde kapattı.

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararının ardından dolar 18'i aşmıştı. Dolar, karardan önce ise 17,95 seyrindeydi.
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