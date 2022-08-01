DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili yeni gelişme

TBMM Karma Komisyonu,'nun DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik verdiği komisyon kararı Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla adına 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.