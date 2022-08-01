Samanyolu Haber /Gündem / DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili yeni gelişme /01 Ağustos 2022 14:01

DBP'li Saliha Aydeniz ile ilgili yeni gelişme

TBMM Karma Komisyonu,'nun DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik verdiği komisyon kararı Meclis Genel Kurulu'na gönderildiği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre TBMM Karma Komisyonu,'nun DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik verdiği komisyon kararı Meclis Genel Kurulu'na gönderildi.

Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla adına 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar alınmıştı.
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