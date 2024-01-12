DEM Parti aday çıkaracağı yedi ili duyurdu

DEM Parti 19 Aralık’ta 27 ilçe için belediye başkan adayı çıkaracaklarını duyurmuştu. Bun ilçeler şöyle:
Adana’nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri
Antalya’nın Kepez ilçesi
Mersin’in Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri
İstanbul’da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli
Aydın’da Didim, Efeler, Germencik ve Söke
Konya’da Cihanbeyli ve Kulu
Kocaeli’de Dilovası
İzmir’de Torbalı, Bayraklı ve Menemen
Manisa’da Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre
Çanakkale Gökçeada
Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy
DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün aday çıkaracakları yedi ili de açıkladı.
Bu iller; Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun.