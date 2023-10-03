Samanyolu Haber /Gündem / Demans kaçınılmaz son değil: Uzmanlar yapılması gerekenleri paylaştı /03 Ekim 2023 12:49

Demans kaçınılmaz son değil: Uzmanlar yapılması gerekenleri paylaştı

Yapılan bir araştırma, basit yaşam tarzı değişiklikleriyle demans riskinin azaltılabileceğini ortaya koydu.

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Demans vakalarının neredeyse dörtte üçünün önlenebilir olabileceği sonucuna varan Oxford Üniversitesi’nden bilim insanlarının bu bulgusu, yüz binlerce insanı yıpratıcı bir hastalığın teşhisinden kurtarabilir.

Araştırmacılar, daha büyük demans riskiyle ilişkilendirilebilecek 210 faktörün yer aldığı bir listeyi incelerken aralarında hastalığın 62 önlenebilir olası nedenini buldu. Bu nedenlerin demans vakalarının yüzde 47 ila 73’ünden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Televizyon izlemeye çok fazla zaman ayırmak ve yedi saatten az ya da dokuz saatten fazla uyumak, yüksek demans riskine bağlı yaşam tarzı sorunları arasındaydı ve uzmanlar, insanların bunları değiştirmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

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Ortalama 15 yıl boyunca takip edilen 344 binden fazla katılımcının yer aldığı araştırmadan elde edilen ilginç yeni bulgular arasında, gergin hissetmenin ve başkalarına nadiren güvenebilmenin de demans riskinizi artırabileceği çıktı.

Hastalığı artıran sebepler arasında diyabet, sakatlık veya daha önce felç geçirmiş olmak gibi tıbbi sorunlar da yer alıyor. Bu tıbbi riskler de düzenli egzersiz ve iyi beslenme gibi daha sağlıklı bir yaşam tarzıyla azaltılabiliyor.

Çalışmanın ortak araştırmacılarından Profesör David Smith, “Pek çok insan arasında potansiyel olarak bunamaya yakalanmanın yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olduğu yönünde bir görüş hâlâ var. Ancak bu sonuçlar demansın önceden düşünüldüğünden çok daha önlenebilir olduğunu gösteriyor.” dedi.
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