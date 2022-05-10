[Ethem Çelebi] Demet Akalın’ın susturulması ve Oda Tv

ETHEM ÇELEBİ-SAMANYOLUHABER.COM





Şarkıcı Demet Akalın, Anneler Günü nedeniyle cezaevlerindeki hamile, hasta ve çocuklu anneler için Aile Bakanlığı’na çağrıda bulunan bir tweet attı, medyada kıyamet koptu. Oda Tv başta olmak üzere AKP medyası, internet haber sitelerinde Demet Akalın’ı linç ettiler. Hedef gösterdiler.





Demet Akalın, twitter hesabından Ceyda Nur Eroğlu, Aslı Ünlü, Hilal Sakman, Münire Akyol, Esra Yeşil ve Şerife Sulukan için atılan bir tweeti alıntıladı ve “Ülkenin önde gelen avukatlarını arıyorum ve işin takipçisiyim! Sarma yapmaktan hapis mi” dedi.

Aile Bakanlığı’nı etiketleyerek “Ne gerekiyorsa yapmalıyız, hiçbiri katil değil!” diye ilave etti.





Akalın’ın mesajı, fakir öğrencilere burs bulabilmek için kermeslerde sarma sattığı için cezaevlerine doldurulan anneler için adalet çağrısından başka bir şey değil. Ancak Ergenekon-AKP ittifakı medyasının bu kadarına bile tahammülü yok. Linç ekibinin başına her zamanki gibi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu ve Toygun Atila’nın yönettiği Oda Tv geçti. Tutuklu kadınların Bylock kullanıcısı olduklarını iddia eden bir haber yayınladı; Demet Akalın’ı Hizmet Hareketi mensubu kadınlara sahip çıkmakla suçladı.





Açıkça tehdit etti Akalın’ı





“Yardım yataklıktan sen de içeri girersin” imasıyla aba altından sopa gösterdi. Nasıl olsa yargı, Erdoğan’ın müttefikleri olarak şu an kendi ellerinde. Perinçek, “Yargı siyasetin köpeğidir” diyor ya; onlar da yargıya o muameleyi yapıyor. “Atıl yargı” dediklerinde, hedef gösterdikleri kişi derhal tutuklanıyor.









Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, Oda Tv güdümlü AKP medyasının hedef gösterip tutuklattığı son isim oldu. Yüzyıllardır liyakatsizliğin sembolü olan Bekri Mustafa’ya rahmet okutacak bir kiyafetsizlik dönemini yaşıyoruz. Yağma, talan, linç, işkenceler, zulüm ve katliam aldı başını gidiyor.





Üstelik tüm bunlar, KHK ile mesleğinden ihraç edilen 4 aylık bebek annesi Emine Üzel Ahmadi’nin intiharından sadece birkaç gün sonra yaşanıyor. Skorbord aktivistleri, Hizmet Hareketi’nin Türkiye’de hiçbir gücünün kalmadığı düşüncesiyle, mazlumlara yapılan zulümlere karşı ses yükseltmiyor.





Görmezden ve duymazdan geliyorlar





Hilal Nesin, Ayşe Hür ve kendisi de bir KHK mağduru olan Yarbay Mehmet Alkan gibi isimler tepki gösteriyor lince, o kadar. Oda Tv’nin linci hedefine ulaştı, Demet Akalın o tweetini sildi. Tüm dünya, AKP-Ergenekon medyasının son linç operasyonu vesilesiyle, Türkiye’de nasıl bir linç ortamı olduğunu bir kez daha görmüş oldu. Evet, Akalın’ı da susturmayı başardılar.

Peki feryatlarını duyuramayan milyonların vicdanlarının sesini nasıl susturacaklar? Mümkün mü? Değil elbette! İnşallah çok uzak olmayan bir zamanda, bugün sesleri duyulmayan o milyonlar konuşacak. Devrin zalimleri ve kalemşörleri ise çekildikleri köşelerinde utanç içinde yaşayacaklar. Demet Akalın ise o günlerde, öyle zannediyorum ki, silmek zorunda kalmış olsa da, zulme karşı durduğu o tweetini gururla hatırlayacak.