Samanyolu Haber /Gündem / Demirören Holding'in Ziraat Bankasına 750 milyon dolarlık krediyi ödememesi ticari sırmış /11 Ağustos 2021 15:12

Demirören Holding'in Ziraat Bankasına 750 milyon dolarlık krediyi ödememesi ticari sırmış

Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödememesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Banka Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili 'ticari sır' dedi. İYİ Parti’nin konuyla ilgili mecliste Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine Bakan da 'müşteri sırrı' diyerek yanıtsız bırakmıştı.

SHABER3.COM

Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı ancak geri ödemediği 750 milyon dolarlık kredi skandalı Meclis'e taşındı.

İYİ Parti, geri ödenmeyen batık kredi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a soru önergesi yöneltti ancak Elvan, 'müşteri sırrı' diyerek önergeyi yanıtlamadı.

Sedat Peker, Demirören grubuna 2018 yılında verilen kredinin geri ödenmediğini, karşılığında değersiz bir arsanın taahhüt olarak gösterildiğini açıklamıştı. Şirket kamu bankasından aldığı krediye teminat olarak da İstanbul Göktürk Kemer Country’deki araziyi ipotek ettirdi.

Ancak ipotek ettirilen arsanın imara açılması mahkeme kararıyla engellendi. Bankanın elinde değeri düşen bir golf sahası kaldı. İddiaları organize suç örgütü lideri Sedat Peker gündeme getirdi. Peker'in iddiaları sonrası konu meclis gündemine taşındı. Ziraat Bankası ödenmediği ortaya çıkan krediyle ilgili soruları ‘ticari sır’ diyerek yanıtsız bıraktı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 7 Haziran 2021 tarihinde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi sordu. Bakan Elvan, Çıray’ın soru önergesine, 'müşteri sırrı' diyerek soruları cevaplamadı.

Elvan soruyu yanıtsız bıraktı ve şu ifadelerle açıklama yapmayı reddetti:

"Banka’ya ilişkin bilgiler, üçer aylık dönemlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Banka internet sitesinde kamuya açıklanan bağımsız denetim raporlarında yer almaktadır. Kamuya açıklanan Banka finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka sırrı ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirören Holding'in Ziraat Bankasına 750 milyon dolarlık... Sonraki Haber >>

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Mansur Yavaş, orman yangınlarına katılan itfaiye erine 'online' kız istedi

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Vatandaşlardan Soylu’ya Suriyeli tepkisi!

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

Ruhsar Pekcan'ın şirketi bozuk dezenfektanları piyasaya mı sürdü?

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Boksör Ünsal Arık, Almanya'da Erdoğan taraftarlarının saldırısına uğradı

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Hakan Şükür'den Fatih Terim'e

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

Burhan Kuzu öldürüldü mü?

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

AKP'liler Clubhouse’dan muhaliflere katliam çağrısı yaptı

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

aSpor'da trajikomik Hakan Şükür yorumu

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor

Erdoğan'ın uçan sarayının aynısı ile yangın söndürüyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:46