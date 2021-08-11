Demirören Holding'in Ziraat Bankasına 750 milyon dolarlık krediyi ödememesi ticari sırmış

Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan aldığı ancak geri ödemediği 750 milyon dolarlık kredi skandalı Meclis'e taşındı.





İYİ Parti, geri ödenmeyen batık kredi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'a soru önergesi yöneltti ancak Elvan, 'müşteri sırrı' diyerek önergeyi yanıtlamadı.





Sedat Peker, Demirören grubuna 2018 yılında verilen kredinin geri ödenmediğini, karşılığında değersiz bir arsanın taahhüt olarak gösterildiğini açıklamıştı. Şirket kamu bankasından aldığı krediye teminat olarak da İstanbul Göktürk Kemer Country’deki araziyi ipotek ettirdi.





Ancak ipotek ettirilen arsanın imara açılması mahkeme kararıyla engellendi. Bankanın elinde değeri düşen bir golf sahası kaldı. İddiaları organize suç örgütü lideri Sedat Peker gündeme getirdi. Peker'in iddiaları sonrası konu meclis gündemine taşındı. Ziraat Bankası ödenmediği ortaya çıkan krediyle ilgili soruları ‘ticari sır’ diyerek yanıtsız bıraktı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 7 Haziran 2021 tarihinde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi sordu. Bakan Elvan, Çıray’ın soru önergesine, 'müşteri sırrı' diyerek soruları cevaplamadı.





Elvan soruyu yanıtsız bıraktı ve şu ifadelerle açıklama yapmayı reddetti:





"Banka’ya ilişkin bilgiler, üçer aylık dönemlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Banka internet sitesinde kamuya açıklanan bağımsız denetim raporlarında yer almaktadır. Kamuya açıklanan Banka finansal tabloları, denetim raporları ve faaliyet raporlarında yer alan veriler haricinde talep edilen detay bilgilerin ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ‘Sırların saklanması’ başlıklı 73. maddesi kapsamında banka sırrı ve müşteri sırrı olduğu mütalaa edildiğinden paylaşılması mümkün bulunmamaktadır."