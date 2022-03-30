Demirtaş, cezaevinden fotoğraf paylaştı: Görüşmek üzere…

Edirne Cezaevinde tutuklu Selahattin Demirtaş’ın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, avluda volta atarken görülüyor.







Demirtaş, fotoğraflarla ilgili “Yollar dikenli, engebeli olabilir. Şimdilerde, sevgili Selçuk Mızraklı Hocam ile yürüyoruz. Elbet bir gün, hep birlikte o limana varacağız. Görüşmek üzere…” mesajını yazdı.





Selçuk Mızraklı’nın hesabından da fotoğrafla birlikte “Bu selam, bu merhaba, Sevdalısına, halkına, Umudu doğana, zulme karşı durana, Yoldaşlara, analara ve kardeşlere, Gençlere, çocuk yüreklere… Merhaba, onuruyla yaşayanlar! Merhaba…” mesajı yayınlandı.







