Samanyolu Haber /Dünya / İspanya’da enflasyon çift haneye yaklaştı /30 Mart 2022 13:47

İspanya’da enflasyon çift haneye yaklaştı

İspanya'da tüketici fiyatları martta yıllık yüzde 9,8 artarak son 37yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

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İspanya’da enflasyon beklentileri aşarak neredeyse 37 yılın yükseğine çıktı. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle zaten yüksek olan enerji fiyatlarının daha da yükselmesi enflasyonun yüzde 10’a yaklaşmasında etkili oldu.

İspanya istatistik ofisinin açıkladığı yüzde 9,8’lik enflasyon 1985’ten bu yana görülen en büyük oran oldu. Enflasyon rakamlarına büyük oranda gıda, yakıt ve elektrik fiyatlarındaki artış sebep oldu. İspanya enflasyonu, Avrupa’daki yaşam maliyeti problemlerinin devam edeceğinin bir işareti.

FAİZ BASKISI ARTIYOR
İspanya’daki yüksek enflasyon aynı zamanda faiz artışı tartışması yürüten Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) üzerindeki baskıları da artırdı. Son olarak ECB Başkanı Christine Lagarde faiz artışlarının kademeli olacağını yineleyerek, Avrupa’nın savaş nedeniyle “zor bir aşamaya” girdiğini söylemişti.

Euro bölgesi enflasyonu cuma günü açıklanacak. Yeni zirveyi görmesi beklenen enflasyon son olarak yüzde 5,9’la ECB’nin yüzde 2’lik hedefini üçe katlamıştı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ REVİZE EDİLİYOR
Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Madrid merkezli danışmanlık şirketi Afi’nin baş ekonomisti Maria Romero, yüksek enflasyonun ne kadar süreceği konusunda savaşın belirleyici olacağını, bazı hammadde fiyatlarının baskı altında kalacağını söyledi.

Romero, “Hepimiz enflasyon tahminimizi ve bu yıl için büyüme tahminimizi revize ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
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