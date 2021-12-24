Demirtaş, Erdoğan'a meydan okudu

HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adayı kim olacak?’ tartışmalarına dikkat çekici bir yorumla dahil oldu. Demirtaş, ortak aday olması halinde cezaevinde bile seçimi kazanacağını savundu.







Twitter hesabındaki paylaşımında Demirtaş, “Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım. Dışarıda ise birileri halen bu üçkağıtçı, dolandırıcı iktidarın halkı kandırıp seçim kazanabileceğine inanıyor” ifadelerini kullandı.













‘MERAK ETMEYİN, BİZ VARIZ’





“Halka güvenin, yüzünüzü yoksullara dönün” diyen Demirtaş, “Yan yana durmaktan korkmayın ve miting meydanlarını doldurun. Merak etmeyin, biz varız. Birlikte kazanacağız, mutlaka kazanacağız” değerlendirmesinde bulundu.