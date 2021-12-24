Esad Suriye vatandaşlarının ülkeye dönüşü için af çıkarmaya hazırlanıyor

Suriye devlet haber ajansı SANA, 2011 yılından beri iç savaşın pençesinde boğuşan Suriye'de Esad yönetiminin, mültecilerin ülkeye dönüşü için af çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.





Euronews'un aktardığı habere göre, Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşünün devlet için bir öncelik olduğunu kaydetti.





Mahruf, geri dönüşlerin af kararnameleri ile sağlanacağını belirtti ve uzlaşma dosyalarının tamamlanması için hiçbir çabadan kaçmayacaklarını dile getirdi.





Hüseyin Mahluf, Suriye-Rusya koordinasyon bakanlık heyetlerinin yerinden edilmiş kişilerin dönüşüne ilişkin ortak toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgal etmeye devam ettiğini, zenginliğini ve kaynaklarını yağmaladığını ve yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşünü engellediğini öne sürdü.





Suriye’ye uygulanan yasa dışı yaptırımların geri dönme çabalarını engellediğini kaydeden Mahluf'a Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Gennady Cedko'nun da destek verdiği bildirildi.





İç savaş 10 yılda 400 bine yakın Suriyelinin yaşamına mal oldu.





Savaştan kaçan 5,6 milyon kişinin önemli bir kısmı Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e sığındı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre, bu sığınmacıların en az bir milyonunu çocuklar oluşturuyor.



