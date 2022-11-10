Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle dava açıldı /10 Kasım 2022 14:57

Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle dava açıldı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle dava açıldı.

SHABER3.COM

TSK’nın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (IKBY) Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonda kimyasal silah kullanıldığı ve 17 HPG’linin bu silahlarla öldürüldüğü ileri sürülmüş, sosyal medyada bu iddiayla ilgili olduğu öne sürülen görüntüler dolaşıma girmişti.

Demirtaş, 19 Ekim’de iddialarla ilgili ”Durumun tespiti için bağımsız, uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerekir” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Demirtaş’ın sözleriyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Ayrıca Demirtaş hakkında ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına saldırı’ gerekçesiyle de 100 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

HDP grubu ve çok sayıda sivil toplum örgütü, açıklamanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş hakkında ‘kimyasal silah’ paylaşımı nedeniyle... Sonraki Haber >>

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:20