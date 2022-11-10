Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek AKP'nin HDP ziyaretine ateş püskürdü /10 Kasım 2022 14:59

Perinçek AKP'nin HDP ziyaretine ateş püskürdü

AKP'nin HDP ziyaretini eleştiren Perinçek, "AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP’nin dostları arasına katılır" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'nin yeni anayasa çalışmaları ile ilgili HDP'yi ziyaret etmesini eleştirdi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Perinçek, "AK Parti Hükümeti temsilcileri, Anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında, PKK’nın emrindeki HDP’yi ziyaret etti. HDP, Terör Örgütü PKK’ya terörist toplayan, para toplayan, bölücü terörün propagandasını yapan bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

AKP'yi sert sözlerle eleştiren Perinçek "HDP ile birlikte anayasa yapılmaz anayasa yıkılır. HDP üzerinden PKK'yı meşrulaştırıyorlar. AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP'nin dostları arasına katılır." dedi.

"HDP ile birlikte anayasa yapılmaz anayasa yıkılır" diyen Perinçek şöyle devam etti:

"HDP’nin PKK emrinde Türkiye'mizin toprak bütünlüğüne, millî birliğine, kamu düzenine ve halkın kardeşliğine karşı savaştığı cümle âlemin bildiği bir gerçektir. Nitekim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da, HDP’nin Anayasa yıkıcısı bir faaliyetin odağı haline geldiğini saptamış ve kapatma davası açmıştır.

Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi ve Köy korucularımız, PKK’ya öldürücü darbeler indiriyor ve terör örgütünü bitirme hedefine ilerliyor. Bu koşullarda, üstelik birlikte Anayasa yapma iddiasıyla gerçekleştirilen HDP ziyaretine hiçbir hukukî kılıf bulunamaz. Bu ziyaret, hukuku çiğnemenin ötesinde Mehmetçiğe kurşun sıkan bir örgütü meşrulaştırmak gibi çok ağır sorumlulukları olan bir eylemdir.

"HDP’NİN DOSTLARI ARASINA KATILIR"
AKP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Perinçek, "AK Parti, HDP ziyareti siyasetini sürdürürse, HDP’nin dostları arasına katılır. Bu tutum, CHP ve İYİ Parti’nin tutumudur. ABD denetiminden kurtulamayanlar, Atlantik’in sömürücü ve bölücü sistemi içinde çırpınırlar ve Türkiye’yi yönetemez duruma düşerler" dedi.
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