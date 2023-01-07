Demirtaş'tan seçmenlere çağrı: İkna edin

Büyük kızımız ilk kez oy kullanacak, “Kararsızım baba” diyordu, ikna etmeye çalışacağım. Siz de etrafınızda kararsız kim varsa ikna etmeye çalışın lütfen.





Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından 2023 seçimlerine ilişkin göndermeler yapmaya devam ediyor.Demirtaş bugün yaptığı paylaşımda, açık görüş günü olduğunu ve ailesinin kendisini ziyarete geleceğini ifade etti.Büyük kızının ilk kez oy kullanacağını ve “kararsız” olduğunu belirten Demirtaş, seçmenlere seslendi.Demirtaş şunları ifade etti:Merhabalar, nasılsınız?Ben biraz heyecanlıyım da. Bugün açık görüş günü. Başak ile kızlarımız birazdan gelecekler.