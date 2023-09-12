Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı'yla ilgili son gelişme

Yunanistan'da deniz kazası geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftinden yeni haberler var.
Vuslat Doğan Sabancı, Amerikan Hastanesi’nden geçen hafta taburcu edilmişti. Sabancı'nın tedavisine evinde devam ediliyor.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Sabancı da tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.
24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum'da yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.