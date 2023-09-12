Samanyolu Haber /Gündem / Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı'yla ilgili son gelişme /12 Eylül 2023 16:10

Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı'yla ilgili son gelişme

Geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Vuslat Doğan Sabancı geçen haftalarda hastaneden taburcu edilmişti.

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Yunanistan'da deniz kazası geçirdikleri deniz kazasında ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı çiftinden yeni haberler var.

Vuslat Doğan Sabancı, Amerikan Hastanesi’nden geçen hafta taburcu edilmişti. Sabancı'nın tedavisine evinde devam ediliyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Ali Sabancı da tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden taburcu edildi.

24 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen deniz kazasının ardından ağır yaralanan Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, Bodrum'da yapılan ilk müdahalelerinin ardından İstanbul'a getirilmişti.
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