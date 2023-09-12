Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'nin ittifak kararını iktidar seçmeni beğenmedi /12 Eylül 2023 16:22

İYİ Parti'nin ittifak kararını iktidar seçmeni beğenmedi

İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasıyla ilgili yapılan ankete göre Cumhur İttifakı'na oy verenler arasında da kararı desteklemeyenler çoğunlukta oldu.

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Metropoll Araştırma Şirketi, İYİ Parti’nin mart ayında yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adayıyla gireceğini açıklamasıyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. 

14-18 Ağustos tarihlerinde 28 ilde 1801 kişi ile yapılan ankette katılımcılara, "İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adayları ile katılmasını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu soruldu.

Muhalefette yer alan partilerden CHP seçmeninin yüzde 52,9’u, YSP seçmeninin yüzde 61,7’si, TİP seçmeninin ise yüzde 56’sı İYİ Parti’nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını desteklemiyor.

Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerin tamamı da İYİ Parti’nin kendi adaylarını çıkarma kararına destek vermiyor. AK Partililerde bu oran yüzde 46,9, MHP'lilerde ise 56,6 oldu. Yeniden Refah seçmeninin de yüzde 62,8'i de İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girmesini desteklemediğini belirtti.

İYİ Parti seçmenlerinde ise kararı destekleyenlerin oranı yüzde 74,7 olurken yüzde 23,3'ü bu kararı desteklemediğini ifade etti.

İYİ Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girmesine destek veren tek parti ise Zafer Partisi oldu. Zafer Partisi'ne oy verdiğini belirtenlerin yüzde 52,8'i karara destek verdi.
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