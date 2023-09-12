Samanyolu Haber /Dünya / Ermenistan, Azerbaycan’ın egemenliğini tanıdı! /12 Eylül 2023 16:03

Ermenistan, Azerbaycan’ın egemenliğini tanıdı!

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Ermenistan, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanımıştır” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada; 'Ermenistan, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini esasen tanımıştır.' dedi.

İDDİALARI YALANLADI
Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Putin açıklamasında, "Ermeni yönetimi Prag’ta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı. Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok. Karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi. Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz" dedi.
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