Denizbank’tan karşı atak:Ünlü isimlere suç duyurusunda bulundu

Denizbank, Musa Mer Çetin, Nur Erkasap, Mert Zeydanlı hakkında ihbar dilekçesi ile savcılığa başvururken Avukat Rezan Epözdemir ve eski futbolcu Selçuk İnan hakkında dolandırıcılık nedeniyle şikâyette bulundu.





Banka Selçuk İnan ve Rezan Epözdemir’in ellerinde belgenin sahte olduğunu bilemelerine rağmen banka ile ilgili ittihat haciz kararı aldırtmasının suç olduğunu iddia etti.





Bunu da Selçuk İnan’ın savcılığa yaptığı başvurular ve avukatı Rezan Epözdemir’in verdiği dilekçeler ve mahkemedeki açıklamalarına bağladı.