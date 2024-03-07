Çin altı ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yaptığı açıklamada, Çin'in 14 Mart'tan itibaren İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunacağını söyledi.





Çin turizmi canlandırmak amacıyla vizesiz giriş politikalarına başvuruyor.





Çin, altı Avrupa ülkesinin vatandaşları için 15 günlük vizesiz giriş duyurdu. Bu ülkeler arasında İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg yer aldı.





14 Mart ile 30 Kasım 2024 tarihleri ??arasında geçerli olmak üzere alınan karar, vatandaşlarının iş, turizm, akraba, arkadaş ziyareti ve transit geçiş amacıyla vize gerekmeden Çin'e girmesine olanak tanıyor.





Kararı açıklayan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, sınır ötesi seyahatler için hızlı ağlar oluşturmanın ve uluslararası yolcu uçuşlarının yeniden başlamasını hızlandırmanın önemini vurgulayarak, diğer ülkelerden de karşılıklı eylemler beklendiğini ifade etti.





Çin, daha önce Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, Singapur, Malezya, Brunei vatandaşlarının vizesiz giriş yapabileceğini duyurmuştu.

