Samanyolu Haber /Gündem / Denizli'de bir polis ölü bulundu... /10 Temmuz 2023 08:40

Denizli'de bir polis ölü bulundu...

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde görevli olan 3 çocuk babası Yunus Özmen (36) evinde ailesi tarafından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Özmen’in ölümüyle ilgili intihar ihtimalinin üzerinde durulurken, konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Soylu dönemi, Cumhuriyet tarihinde en çok polisin intihar ettiği dönemdir. Bu dönemin etkisi sürüyor. O yüzden bu intihardan da Soylu'yu sorumlu tutuyorum. Yeni bir sayfa açılması gereken Ali Yerlikaya dönemini de sıkı bir biçimde takip edeceğiz" dedi.

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Son yıllarda sıkça gündeme gelen polis intiharlarına bir yenisi daha eklendi. Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görevli olan 3 çocuk babası Yunus Özmen (36) evinde ailesi tarafından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Özmen’in ölümüyle ilgili intihar ihtimalinin üzerinde durulurken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklama yaptı. Bakan, “Soylu dönemi, Cumhuriyet tarihinde en çok polisin intihar ettiği dönemdir. Bu dönemin etkisi sürüyor. Polislerin maddi ve manevi ciddi sorunları var. Kötü çalışma şartları altındalar ve amirlerinden baskı görüyorlar. Bu intihardan da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu sorumlu tutuyorum” dedi.

Polislerin yaşadıklarıyla ilgili yeni bir sayfa açılması gerektiğini belirten bakan, “Konuya ilişkin kamu denetçilerinin raporlarını bakanlık dikkate almadı. Polislerin çalışma koşulları ağır. Mesai sistemleri kalkmalı. Polis moral eğitim merkezleri oluşturulmalı. Psikolojik destek alacakları birimleri bile yok. Kurumsal yozlaşma ve ağır çalışma koşulları birleşince bu dramatik olaylar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Bakan Yerlikaya’yı da dikkatle takip edeceklerini belirten CHP’li Bakan, sözlerini “Her polis intiharı için soru önergesi verdik. Bakanlık sanki hepsi tek bir polismiş gibi aynı tek tip yanıtı verdi. Bu yanıtlarda da suçu kuruma değil polislere yükleyen bir anlayış hakimdi. Yeni süreçte bu yaklaşımın değişmesi ve yaşananların titizlikle araştırılması için sürecin denetleyicisi olmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.
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