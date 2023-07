iPhone fiyatlarına büyük zam!

iPhone 13 fiyatları

Kablosuz Şarj Standı 3.477 TL

Belkin BOOST CHARGE PRO MagSafe özellikli 3’ü 1 arada Kablosuz Şarj Aygıtı 5.200 TL

Şirket son olarak Temmuz ayı başında fiyat listelerine zam uygulamış, başta iPhone cihazları olmak üzere tüm ürünlerinin fiyatlarını artırmıştı.En ucuz iPhone 14 fiyatı 48 bin TL’ye dayanmış, en pahalı iPhone ise 86 bin TL’yi görmüştü. Bugün ise fiyatlar yeniden güncellendi.Apple tarafından açıklanan yeni zamlı fiyatlar ile birlikte en ucuz iPhone 48 bin 300 TL olurken, en pahalı seçenek olarak karşımıza çıkan iPhone 14 Pro Max 1 TB ise 87 bin 400 TL’yi geçti.Bunun yanı sıra iPad, MacBook, iMac, iPad, Apple Watch, AirPods ve diğer ürünlere de zam geldi. Peki ya Apple’ın yeni fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…Geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararıyla beraber KDV yüzde 18’den yüzde 20’ye çıktı. Bunun üzerine vatandaşlar, neredeyse tüm ürünlerde zam beklemeye başladı. Apple ürünleri de bu zamlardan nasibini aldı.Yeni KDV oranını fiyatlarına uygulayan şirket, listelediği bütün ürünlere zam gerçekleştirdiğini duyurdu. Apple Türkiye zamlı fiyat listesini açıkladı. En pahalı iPhone yavaş yavaş 90 bin TL’ye yaklaşırken, güncel fiyatlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:iPhone 14 128 GB 48.304 TLiPhone 14 256 GB 52.372 TLiPhone 14 512 GB 60.507 TLiPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TLiPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TLiPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TLiPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TLiPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TLiPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TLiPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TLiPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TLiPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TLiPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TLiPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TLiPhone 13 mini 128 GB 36.609 TLiPhone 13 mini 256 GB 40.677 TLiPhone 13 mini 512 GB 48.813 TLiPhone 13 128 GB 40.677 TLiPhone 13 256 GB 44.745 TLiPhone 13 512 GB 52.880 TLiPhone 12 64 GB 36.609 TLiPhone 12 128 GB 38.643 TLiPhone 12 256 GB 42.711 TLiPhone SE 64 GB 24.914 TLiPhone SE 128 GB 26.948 TLiPhone SE 256 GB 31.016 TLMagSafe Battery Pack 3.436 TLMagSafe Şarj Aygıtı 1.352 TLMagSafe Duo Şarj Aygıtı 4.036 TLBelkin BOOST CHARGE PRO MagSafe Özellikli Üçü Bir Arada Kablosuz Şarj Platformu 5.017 TLMagSafe özellikli Belkin Car Vent Mount PRO 1.406 TLMagSafe Özellikli Belkin BOOST CHARGE PRO İkisi Bir AradaMagSafe özellikli mophie 3’ü 1 arada seyahat şarj aygıtı 4.497 TLMagSafe özellikli mophie powerstation 10K stant 3.742 TLiPad Pro 11 inç M2 Wi-Fi 128 GB 28.982 TLiPad Pro 11 inç M2 Wi-Fi + Cellular 128 GB 34.067 TLiPad Pro 12.9 inç M2 Wi-Fi 128 GB 40.677 TLiPad Pro 12.9 inç M2 Wi-Fi + Cellular 128 GB 45.762 TLiPad Air M1 Wi-Fi 64 GB 21.355 TLiPad Air M1 Wi-Fi + Cellular 64 GB 26.440 TLiPad 10. Nesil A14 Bionic Wi-Fi 64 GB 16.270 TLiPad 9. Nesil A13 Bionic Wi-Fi 64 GB 11.999 TLiPad mini Wi-Fi 64 GB 18.609 TLiPad mini Wi-Fi + Cellular 64 GB 23.694 TLApple Pencil 1. Nesil 3.213 TLApple Pencil 2. Nesil 3.863 TLiPad 10. Nesil için Magic Keyboard Folio 8.389 TLiPad 10. Nesil için Smart Folio 2.765 TLAirPods 2. Nesil 4.372 TLAirPods 3. Nesil 5.694 TLAirPods Pro 2. Nesil 7.829 TLAirPods Max 20.846 TLApple Watch Ultra 41.694 TLApple Watch Series 8 41 mm GPS 13.728 TLApple Watch SE 40 mm GPS 8.745 TLMacBook Air M1 256 GB 32.033 TLMacBook Air M2 (8 çekirdekli GPU) 256 GB 40.168 TLMacBook Air M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB 50.846 TLMacBook Air M2 (15 inç) 256 GB 47.287 TLMacBook Air M2 (15 inç, 10 çekirdekli GPU) 512 GB 54.407 TLMacBook Pro 13 inç M2 256 GB 47.287 TLMacBook Pro 13 inç M2 (10 çekirdekli GPU) 512 GB 54.407 TLMacBook Pro 14 inç M2 Pro (16 çekirdekli GPU) 512 GB 73.219 TLMacBook Pro 14 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 1 TB 91.016 TLMacBook Pro 14 inç M2 Max (30 çekirdekli GPU) 1 TB 112.372 TLMacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 512 GB 89.491 TLMacBook Pro 16 inç M2 Pro (19 çekirdekli GPU) 1 TB 96.611 TLMacBook Pro 16 inç M2 Max (38 çekirdekli GPU) 1 TB 125.084 TLiMac M1 (7 çekirdekli GPU) 256 GB 47.287 TLiMac M1 (8 çekirdekli GPU) 256 GB 54.407 TLiMac M1 (8 çekirdekli GPU) 512 GB 61.527 TLMac mini M2 256 GB 21.355 TLMac mini M2 512 GB 28.475 TLMac mini M2 Pro 512 GB 47.287 TLMac Studio M2 Max 512 GB 74.236 TLMac Studio M2 Ultra 1 TB 148.474 TLTouch ID özellikli Magic Keyboard 6.884 TLMagic Trackpad 5.236 TLMagic Mouse 3.619 TLMacBook için Twelve South Curve Stant 1.406 TLApple TV 4K Wi-Fi 5.084 TLApple TV 4K Wi-Fi + Ethernet 5.897 TL