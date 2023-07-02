Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinde çocuklara kabusu yaşattılar /02 Temmuz 2023 20:07

Deprem bölgesinde çocuklara kabusu yaşattılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da sergilenen ve depremi anlatan kukla oyunu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre 6 Şubat depreminin vurduğu 10 kentte çocuklar için düzenlenen kukla gösterisinin konusunun yanı sıra, kullanılan ses efektleri ve materyaller de tepkilere sebep oldu.

Çadırın sallanması gibi anların yer aldığı gösteride, kullanılan ekipmanlar da sosyal medya kullanıcıları tarafından rahatsız edici bulundu.

“TANRI SİZİ CEZALANDIRIYOR”

Bazı kısımlarda ‘Tanrı sizi cezalandırıyor’ ifadeleri yer alırken; gösterinin kim tarafından ve nasıl bir izinle düzenlendiği ise bilinmiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 29 Haziran 2023'te çocuk etkinliği adı altında yapılan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı Kukla oyunu ve oyuna ilişkin bir sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma istinaden açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Söz konusu videodan bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla haberdar olan Bakanlığımız olay hakkında gerekli incelemeleri derhal başlatmıştır. Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayımlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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