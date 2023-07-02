Samanyolu Haber /Gündem / ‘Yasak’ uyarısına uymayan Suriyeliler Türk gazeteciyi hastanelik etti /02 Temmuz 2023 19:36

‘Yasak’ uyarısına uymayan Suriyeliler Türk gazeteciyi hastanelik etti

Mersin'de denize girmek yasak olan bir sahilde Suriyeli göçmenlerin fotoğrafını çeken yerel gazeteci İsa Çakıcı, 3 Suriyeli tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.

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Mersin Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde yaşanan olayda, Suriyeli göçmenler, denizde çukurlar olduğu için tehlikeli olan ve Mezitli Belediyesi'nin ‘Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ tabelası astığı sahilde denize girdi.

Yerel internet sitesi olan gazeteci İsa Çakıcı da, yasak tabelasını umursamadan denize giren Suriyelilerin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak fotoğraf çekildiğini fark eden 3 Suriyeli genç, gazeteciye saldırdı. Gazeteci Çakıcı, araya alınarak darp edildi ve kaşı yarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Çakıcı, hastaneye götürüldü.

Kaşı açılan ve hastaneye kaldırılan gazeteciye, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer destek verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından “Mersin’de Suriyeliler gazeteci İsa Çakıcı’yı dövdüler: Yasak yerde denize girmelerini haber yaptığı için ağır şekilde dövülen İsa Çakıcı hastanede tedavi edildi. Mersin emniyetini göreve davet ediyorum. Saldırganlar yakalanmalı/sınır dışı edilmelidir.”

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise şu paylaşımı yaptı: “İsa Çakıcı kardeşimiz yıllardır Mersin'de cesur bir gazetecilik örneği sergilemektedir!

Ancak bu cesur gazetecimizin tek suçu, denize girmesi yasak olan bölgede denize giren Suriyeli mültecileri haber yapmaktır.

Yıllardır defalarca söylediğimiz gibi, kuralları bilmeyen mülteciler Mersin'de giderek büyüyen bir tehdit haline gelmektedir.

Mersin ve Türkiye için bunu kabul edemeyiz!

Mülteci sorunu, Türkiye için ulusal bir BEKA sorunudur!

İsa Çakıcı kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”


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