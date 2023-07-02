Samanyolu Haber /Dünya / Korona aşısı üreten BioNTech ve AstraZeneca hakim karşısında /02 Temmuz 2023 19:25

Korona aşısı üreten BioNTech ve AstraZeneca hakim karşısında

Almanya'da BioNTech'e dava açan bir kişi aşı yüzünden sol gözünde görme kaybı olduğu iddiasıyla 150 bin euro tazminat talep ediyor. Sağlık Bakanlığı'na göre, aşı ile bağlantılı 209 tazminat başvurusu bulunuyor.

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DW'de yer alan habere göre Almanya'da koronavirüse karşı aşı geliştiren ve üreten BioNTech ile AstraZeneca'ya karşı açılan tazminat davaları ile ilgili duruşmalar Pazartesi günü başlayacak.

Koronavirüse karşı geliştirdiği Comirnaty adlı aşının sağlığa olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla biyoteknoloji şirketi BioNTech hakkında açılan tazminat davasının ilk duruşması Pazartesi günü Almanya'nın Rottweil kentinde yapılacak.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, 58 yaşındaki davacı erkek BioNTech tarafından üretilen koronavirüs aşısı olduktan sonra sağ gözünde ciddi bir görme kaybı olduğunu iddia ederek, biyoteknoloji şirketinden 150 bin euro tazminat talep ediyor. Ayrıca, BioNTech'in davacının olası maddi zararlarını da karşılaması isteniyor.

Mainz merkezli BioNTech ise suçlamaları reddederek, davacının iddialarının asılsız olduğunu savunuyor. Şirketin sözcüsü, "Davacı tarafından belirtilen sağlık sorunları sunulan bütün bilgiler temelinde titizlikle incelendi" açıklamasını yaptı.

AstraZeneca'ya karşı temyiz davası

Bamberg'deki Bavyera Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde ise AstraZeneca'ya karşı açılan davanın temyiz duruşması yapılacak. Hof'taki Eyalet Mahkemesi, yaklaşık altı ay önce kadın bir davacı tarafından açılan tazminat davasını reddetmişti. Davacı bunun üzerine bir yüksek mahkemeye temyiz başvurusu yapmıştı.

Davacı, AstraZeneca tarafından üretilen aşıyı olmasının ardından sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla tazminat davası açmış, ancak mahkeme ne üretim hatası ne de aşı ile bağlantı bilgilendirmede eksiklik tespit edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti. Davada, Pazartesi günü karar çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Tarafların uzlaşmaya varmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

209 tazminat talebi

Söz konusu iki dava, Almanya'da koronavirüs aşısı üreticilerine karşı açılan ilk davalar olma özelliğini taşıyor. Welt am Sonntag gazetesinin Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Almanya'da Covid-19 aşısı üreticisi şirketlere tazminat talebi ile mahkemelere yapılan 209 başvuru bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) Covid-19 aşısı temin ederken, aşı ile bağlantılı herhangi bir tazminat davası açılması durumunda dava masrafları ile tazminatları ilgili üye ülkenin ödemesi konusunda aşı üreticisi şirketlerle bir anlaşmaya varmıştı.

Aşı nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını iddia eden yaklaşık bin 500 kişiyi temsil eden avukat Tobias Ulbrich, masrafların devlet tarafından karşılanacak olmasının davaları da etkilemesinden kaygı duyduğunu ifade etti. Ulbrich, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, üretici firmaların avukat masraflarının devlet tarafından karşılanması nedeniyle uzlaşmaya yanaşmadıklarını söyledi.
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