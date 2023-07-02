Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu’dan ‘Mossad’ açıklaması /02 Temmuz 2023 19:19

Netanyahu’dan ‘Mossad’ açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Celile'de yeni bir yerleşim alanı kuracaklarını duyurdu ve Mossad'ın Güney Kıbrıs'taki operasyonunu takdir ettiğini belirtti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Celile’de ‘Arbel Heights’ adında yeni bir yerleşim alanının kurulacağını duyurdu.

Netanyahu, Yahudi yerleşiminin güçlenmesi için bu kararın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Dürzi ve Çerkes topluluklarına yönelik yapılaşma çalışmalarının da planlandığını ve bu toplulukların güçlendirilmesine yönelik çabalara yatırım yapılacağını belirtti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısında Mossad’ın Güney Kıbrıs’taki yürüttüğü operasyon hakkında bilgi verdi. İsrail istihbarat ajansı Mossad’ın, saldırganı, ajan ağlarını ve planlarını ortaya çıkardığını ifade etti. Netanyahu, Mossad’ın başarılı çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.
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