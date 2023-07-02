Samanyolu Haber /Gündem / Ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı /02 Temmuz 2023 19:16

Ortalık savaş alanına döndü: 21 yaralı

Amasya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i bebek, 2'si çocuk, 21 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Amasya’da Yaşar Tiryaki (60) yönetimindeki 05 M 0612 plakalı minibüs, kavşakta Turgut Ceylan (47) yönetimindeki 34 AL 4446 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

21 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 10 aylık bebek Ahmet Çınar Kürklü, Emirkan Ağzıaçık (22), Şengül Kürklü (35), Anıl Can Cenikli (23), Savaş Ürküp (57),Caner Kurt (19), Hikmet Polat (51),Mehmet Ayğan (43), Doğan Çamlıgüney (83),Kadir Berk Ceylan (10), Ekrem Türkoğlu (61), Söngül Ceylan (42), Rabia Keleş (24), Selcan Toprak (37), Zeynep Oruç (22),  Senanur Ceylan (12), Seynur Bıçkıcı (46),  Arzu Keskin (44) ve Seyma Çaycı (30) yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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