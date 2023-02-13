Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinde karakolda işkenceyle ölüm /13 Şubat 2023 16:25

Deprem bölgesinde karakolda işkenceyle ölüm

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hatay’da ‘yağmacı’ olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Güreşçi isimli vatandaşın götürüldüğü jandarma karakolunda işkenceyle öldürüldüğünü açıkladı. İşkenceyi belgelemek için hazır bulunan ÇHD’li avukatların da jandarma tarafından tehdit edildiği belirtildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada yağmacı oldukları öne sürülen kişilere uygulanan şiddet görüntüleri tepki çekmeye devam ederken, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Hatay’da Ahmet Güreşçi’nin gözaltında işkenceyle öldürüldüğünü ifade etti.

ÇHD’nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ahmet Güreşçi ve Sabri Güreşçi’nin dün saat 10.30 civarında Hatay Büyükburç Mahallesi’nden jandarma ekiplerince gözaltına alındıkları belirtildi.

İki kişinin gözaltında işkenceye maruz bırakıldığı vurgulanan açıklamada, Ahmet Güreşçi’nin yaşamını yitirdiği, ölümün ise avukatlarca teyit edildiği duyuruldu.

AVUKATLAR TEHDİT EDİLDİ
Sabri Güreşçi ile birlikte 4 kişinin de gözaltında olduğunu belirten, işlemleri takip etmek ve işkenceyi belgelemek için hazır bulunan ÇHD’li avukatların da tehdit edildiği belirtilen açıklamada, “Sabri Güreşçi’nin ve diğer gözaltındaki kişilerin derhal başka bir birime sevkinin sağlanması gerekmektedir. Gerek Sabri Güreşçi’nin gerekse meslektaşlarımızın can güvenliği yoktur. Yetkililerin derhal bu korkunç keyfiliğe müdahale etmesi gerekmektedir” dendi.

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