Deprem bu kez de New York'u salladı

Sarsıntının Doğu Sahili boyunca hissedildiği açıklandı.



Açıklamada depremin merkez üssünün New Jersey eyaletinin Lebanon bölgesi yakınları olduğu belirtildi.



New York İtfaiyesi ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar rapor edilmediğini açıkladı.



AP haber ajansı, Manhattan merkezinde sürücülerin depremin meydana geldiği sırada caddelerde kornalarını çaldığını bildirdi.



AP'ye göre bazı Brooklyn sakinleri bir patlama sesi ve binalarının sallandığını aktardı.



Baltimore ve Philadelphia'da da görgü tanıkları yer sarsıntısını hissettiklerini söyledi.



New York Valisi Kathy Hochul, X'te yaptığı açıklamada olası hasarları tespit etmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.