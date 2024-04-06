Samanyolu Haber /Dünya / Deprem bu kez de New York'u salladı /06 Nisan 2024 03:42

Deprem bu kez de New York'u salladı

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, New York'un yoğun nüfuslu metropol bölgesini sarsan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Sarsıntının Doğu Sahili boyunca hissedildiği açıklandı.

Açıklamada depremin merkez üssünün New Jersey eyaletinin Lebanon bölgesi yakınları olduğu belirtildi.

New York İtfaiyesi ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar rapor edilmediğini açıkladı.

AP haber ajansı, Manhattan merkezinde sürücülerin depremin meydana geldiği sırada caddelerde kornalarını çaldığını bildirdi.

AP'ye göre bazı Brooklyn sakinleri bir patlama sesi ve binalarının sallandığını aktardı.

Baltimore ve Philadelphia'da da görgü tanıkları yer sarsıntısını hissettiklerini söyledi.

New York Valisi Kathy Hochul, X'te yaptığı açıklamada olası hasarları tespit etmek için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
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