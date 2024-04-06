Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'ye yardımlar bundan sonra nasıl dağıtılacak? Erez Sınır Kapısı nerede? /06 Nisan 2024 03:38

Gazze'ye yardımlar bundan sonra nasıl dağıtılacak? Erez Sınır Kapısı nerede?

Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırısının ardından başlayan savaştan önce günde 500'e yakın kamyon Gazze'ye geçiş yapıyordu.

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İsrail hükümeti, Erez Sınır Kapısı'nın açılmasını ve Aşdod Limanı'nın Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullanılmasını onayladı.

Bu karar ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’yu telefonla arayıp ateşkes çağrısı dışında insani yardıma izin vermek için Yahudi devletinin daha fazlasını yapması yönünde baskı yapmasından çok kısa bir süre sonra geldi

Peki bu Gazze'deki Filistinliler için önemli bir fark yaratacak mı? İsrail'in kara yardım yollarını yeniden açacağını duyurması gerçekte ne anlama geliyor?

İnsani yardım en etkili ve hızlı şekilde nasıl ulaştırılacak?

İnsani yardım kuruluşları uzun süredir, nüfusun ciddi anlamda açlıkla karşı karşıya olduğu Gazze'ye acil ihtiyaç duyulan insani yardımı ulaştırmanın en etkili yolunun kara yolu olduğu görüşünü dile getiriyor.

Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de yaklaşık 1.200 kişinin ölümüne yol açan saldırısının ardından başlayan savaştan önce günde 500'e yakın kamyon Gazze'ye geçiş yapıyordu.

Dünya Gıda Programı geçen ay Gazze'deki en temel ihtiyaçların karşılanması için günde en az 300 kamyonun bölgeye geçmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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Ürdün, ABD ve diğer ülkeler havadan yardım gönderirken ve üçü Britanyalı olmak üzere yedi çalışanı İsrail saldırısı sonucu bu hafta hatayını kaybeden World Central Kitchen adlı kuruluşun, dağıttığı malzeme, ihtiyaç duyulan insani yardım seviyesininin şu ana kadar yanına bile yaklaşamadı.

Hangi güzergahlar açılacak?

Başbakanlık ofisi yıllarca Gazze Şeridi'ne yolcu girişi ve çıkışı için kullanılan tek sınır kapısı olan Erez'in geçici olarak açılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre İsrail, Gazze'nin 40 kilometre kuzeyindeki Aşdot limanından ve Kerem Şalom kapısı üzerinden Gazze'ye daha fazla yardım geçmesine izin verecek.

İsrail'in güneyindeki Kerem Şalom kapısı önemli bir kamyon trafiğine sahipken, Gazze'nin kuzeyindeki Erez, kapısı, İsrail'den bölgeye giriş için ana yolcu terminalinin bulunduğu bir yer olarak biliniyor.

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İsrail’in son kararının insani yardımın ulaşması için en önemli kısmını Aşdod limanının kullanılması oluşturuyor.

Gazze'nin yaklaşık 40 km kuzeyinde yer alan Aşdod limanı, sevkiyat, indirme ve ve denetim kapasitesiyle, potansiyel olarak büyük miktarlarda insani yardımın girebileceği en yakın ve en doğru rota olarak görülüyor.

Rotalar ne kadar hızlı kullanılabilir?

İsrail, 7 Ekim'de Hamas’ın saldırılarının yarattığı hasar nedeniyle Erez geçiş noktasının kullanılabilir olmadığını ileri sürse de İsrail ordusunun burayı etkili bir şekilde kullandığı görülüyor.

Erez'den geçen herhangi bir rota, kuzey ve güney ana yolu da dahil olmak üzere hızla Gazze'nin asfalt yol sistemine ulaşma ve acilen en büyük ihtiyacın olduğu, on binlerce insanın kıtlık yaşadığı bölgeye erişim sağlama kapasitesine sahip.

Yardımlar nasıl dağıtılacak?

Uluslararası yardım kuruluşları Gazze'de faaliyet gösteriyor ve daha fazla personel getirmek imkanına sahipler.

BM'nin Filistinli mültecilere yönelik yardım kuruluşu UNRWA, Gazze'de binlerce personel çalıştırıyor ve her ne kadar İsrail bu kuruluşun kuzey Gazze'ye yardım dağıtmasını engellemiş olsa da bu sürece dahil olmak için en uygun platform olarak ön plana çıkıyor.

Biden yönetimi daha önce, konvoylardaki hırsızlık ve yağma sorunlarının, Gazze'ye insani yardımı önemli ölçüde artırarak insanların çaresizlik duygusunun önemli ölçüde azaltılabileceği görüşünü dile getirmişti.
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