Gazze'ye yardımlar bundan sonra nasıl dağıtılacak? Erez Sınır Kapısı nerede?

İnsani yardım en etkili ve hızlı şekilde nasıl ulaştırılacak?

İsrail ordusu 7 kişinin öldüğü yardım konvoyu saldırısında 'vahim hatalar' yapıldığını kabul etti

Ürdün, ABD ve diğer ülkeler havadan yardım gönderirken ve üçü Britanyalı olmak üzere yedi çalışanı İsrail saldırısı sonucu bu hafta hatayını kaybeden World Central Kitchen adlı kuruluşun, dağıttığı malzeme, ihtiyaç duyulan insani yardım seviyesininin şu ana kadar yanına bile yaklaşamadı.

Hangi güzergahlar açılacak?





BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'e silah satışının durdurulması çağrısında bulundu





Rotalar ne kadar hızlı kullanılabilir?





Yardımlar nasıl dağıtılacak?



