17 saat süren çatışmada 28 kişi öldü

İran'ın güneydoğusunda üç ayrı bölgede 18 militan ve 10 askerin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından perşembe günü güvenlik güçlerinin silahlı kişiler tarafından alınan rehineleri kurtardığı bildirildi.



İran devlet medyası, Sistan ve Belucistan eyaletlerinde silahlı kişilerin Rask ve Sarbaz kasabalarındaki Devrim Muhafızları karakollarına ve başkent Tahran'ın yaklaşık bin 400 kilometre güneydoğusundaki Çahbahar kentindeki bir sahil güvenlik karakoluna ateş açması üzerine çatışmanın patlak verdiğini söyledi.



Devlet televizyonu, silahlı kişilerin iki bölgede çok sayıda sivili rehin aldığını ve saldırganlardan bazılarının intihar yeleği giydiğini bildirdi.



Güvenlik güçleri üç bölgenin kontrolünü ele geçirmeden önce çatışmalar yaşandı.



Öldürülen 10 güvenlik gücünün altısının Devrim Muhafızları ve ona bağlı birlikler, ikisinin polis ve ikisinin de sahil güvenlik mensubu olduğu bildirildi. En 10 kişi de yaralandı.



Afganistan ve Pakistan sınırındaki bölge, zaman zaman militan gruplar, silahlı uyuşturucu kaçakçıları ve İran güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.



Aralık ayında militanlar eyaletteki bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda yaklaşık bir düzine polis memurunu öldürmüştü.