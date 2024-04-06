O ülke 45 yıl içinde 'buzulsuz' kalacak!

"Kayak merkezlerinin baskısı"

Uzmanlar, Avusturya'daki buzulların geçen yıl hızla çekildiğini ve bu sürecin devam etmesi durumunda Alpler ülkesinin 40 ila 45 yıl içinde büyük ölçüde buzsuz kalacağı uyarısında bulundu.Avusturya Alpler Kulübü (OeAV), gönüllülerinin ölçtüğü ve gözlemlediği 93 buzuldan biri hariç hepsinin 2022-2023 yıllarında çekildiğine dikkat çekti.Kulüp, geçen yıl iki buzulunun 100 metreden fazla eridiğini kaydetti.OeAV'ın buzul ölçüm servisi başkanı Andreas Kellerer-Pirklbauer, "40 ila 45 yıl içinde Avusturya'nın tamamı neredeyse buzsuz olacak" dedi.Hazırlanan rapor, son yedi yılda buzullardaki hızlı geri çekilmenin hızlandığını gösterdi.Yıllık raporda, hem geçen yıl hem de bir önceki yıl ölçülen 79 buzulun bir yıl öncesine göre ortalama 23,9 metre daha kısa olduğu belirtildi. Bunun da ölçümlerin başladığı 1891 yılından bu yana üçüncü en büyük buzul erimesine işaret ettiği kaydedildi.Buzullardan ikisi, Pasterze'nin 203,5 metre ve Rettenbachferner'in 127 metre küçülmesiyle özellikle ciddi düşüşler gösterdi.Alpler'deki aşırı ısınma karşısında Avusturya'daki buzulların büyük ölçüde yok olabileceği uyarısında bulunan kurum, kısıtlayıcı iklim koruma önlemlerinin çok geç alındığını ifade etti.Buzulların daha fazla korunması çağrısında bulunan kurum, kayak merkezlerinin genişlemesinin Alp bölgelerini "sürekli baskı altında" bıraktığına dikkat çekti.Dünya Meteoroloji Örgütü'ne (DMÖ) göre, dünya çapındaki büyük buzullar, "hem batı Kuzey Amerika hem de Avrupa'daki aşırı erimenin etkisiyle" kayıtların tutulmaya başlandığı 1950 yılından bu yana en büyük buz kaybını yaşadı.Komşu İsviçre'deki uzmanlar, bu ülkenin 2023 yılında toplam buzul hacminin yüzde 4'ünün yok olduğunu, bunun da 2022'deki yüzde 6'lık gerilemenin ardından tek bir yıldaki en büyük ikinci düşüş olduğunu belirtti.