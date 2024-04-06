Başörtüsü zorla çıkarılan 2 kadına 17.5 milyon dolar tazminat ödenecek

"Çıplak arama gibi"

Clark, avukatları tarafından yapılan açıklamada "Beni başörtümü çıkarmaya zorladıklarında kendimi çıplak gibi hissettim. Kendimi ne kadar teşhir edilmiş ve ihlal edilmiş hissettiğimi kelimelerle ifade edemem." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York belediyesi, sabıka kaydı fotoğrafı çekimi için kadınların başörtülerini çıkarmaya zorladığı için 17,5 milyon dolar ödeyecek.Manhattan federal mahkemesinde açılan davanın ABD Bölge Yargıcı Analisa Torres tarafından onaylanması gerekiyor.Ödemeler, yasal ücretler ve masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 13,1 milyon dolar olacak.Uzlaşmadan elde edilen gelirin yaklaşık 4.100 uygun kişi tarafından paylaşılacağı belirtildi. Nihai olarak her bir alıcıya 7,824 ila 13,125 dolar arasında ödeme yapılacak.Müslüman-Amerikalı kadınlar Jamilla Clark ve Arwa Aziz, Manhattan ve Brooklyn'de polisin sabıka fotoğrafları için başörtülerini çıkarmaya zorladığında utanç ve travma hissettiklerini söyleyerek 2018 yılında dava sürecini başlattı.Clark, 9 Ocak 2017 tarihinde, Aziz ise 30 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı.Davada, sahte bir koruma emri nedeniyle tutuklanan Aziz'in, bir düzine erkek polis memuru ve 30'dan fazla erkek mahkûmun kendisini görebileceği bir yerde fotoğrafı çekildiği belirtildi.New York polis departmanı, dava sonucunda 2020 yılında, yüzleri görülebildiği sürece erkek ve kadınların sabıka fotoğrafları sırasında başlarını örtmelerine izin vermeyi kabul etti.Şehir hukuk departmanı sözcüsü Nick Paolucci, anlaşmanın polis departmanı için olumlu bir reformla sonuçlandığını ve "tüm tarafların yararına olduğunu" söyledi.Yeni politika, Yahudiler tarafından takılan peruk ve kipalar ile Sihler tarafından takılan türbanlar da dahil olmak üzere diğer dini başlıkları da kapsıyor.