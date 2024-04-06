Samanyolu Haber /Gündem / Gazze'den dönen gönüllü doktordan Saray'a ve AKP'ye sert sözler /06 Nisan 2024 03:25

Gazze'den dönen gönüllü doktordan Saray'a ve AKP'ye sert sözler

Gazze'den dönen gönüllü doktor Taner Kamacı, izleminlerini aktardı. Gazze'lilerin özellikle AKP iktidarına yaptığı eleştiriler öne çıktı.

SHABER3.COM

Taner Kamacı, kameralar karşısında yaotığı açıklama:

•Türkiye neden bu savaşta yanımızda yer almıyor?
•Neden bu savaşı durdurmak için adım atmıyor?
•Neden en azından ticareti durdurmuyor?
•Bizi açlıktan öldürmeye çalışan bir devlete neden sebze meyve gönderiyor?
•Çelikten yapılmış bombaları başımıza atanlara neden çelik ihraç ediyor?
•Evlerimizi yıkıp yeni yerleşim yerleri yapanlara neden çimento gönderiyor?

'Bunları çok duydum, işittim. Gazzelilerin bu hayal kırıklığını dile getirmek istiyorum' dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazze'den dönen gönüllü doktordan Saray'a ve AKP'ye... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:57:40