Gazze'den dönen gönüllü doktordan Saray'a ve AKP'ye sert sözler

Taner Kamacı, kameralar karşısında yaotığı açıklama:







•Türkiye neden bu savaşta yanımızda yer almıyor?

•Neden bu savaşı durdurmak için adım atmıyor?

'Bunları çok duydum, işittim. Gazzelilerin bu hayal kırıklığını dile getirmek istiyorum' dedi.





•Neden en azından ticareti durdurmuyor?•Bizi açlıktan öldürmeye çalışan bir devlete neden sebze meyve gönderiyor?•Çelikten yapılmış bombaları başımıza atanlara neden çelik ihraç ediyor?•Evlerimizi yıkıp yeni yerleşim yerleri yapanlara neden çimento gönderiyor?