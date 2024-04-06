İsrail ordusu 'yardım konvoyu' katliamında hata yaptığını kabul etti

İsrail ordusu (IDF) geçen pazartesi Gazze'de yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 görevlinin öldürülmesi ile alakalı yürütülen soruşturmada ciddi hatalar ve prosedür ihlalleri yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.



Saldırının ordunun standart operasyon prosedürlerine aykırı olduğunu belirten IDF yetkilisi Yoav Har-Even, albay rütbesindeki bir tugay kurmay başkanı ve binbaşı rütbesindeki bir subayının görevden alındığını ve Güney Komutanlığı'nın başındaki general de dahil olmak üzere üst düzey subayların resmi olarak kınandığını duyurdu.



Ordu tarafından cuma günü yapılan açıklamada, "Yardım araçlarına yönelik saldırı, yanlış tanımlama, karar verme hataları ve Standart Operasyon Prosedürlerine aykırı bir saldırı nedeniyle ciddi bir hatadan kaynaklanan vahim bir hatadır" denildi.



İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi öldürüldü

Pazartesi gecesi WCK'ye ait üç araç insansız hava araçlarıyla vurulmuştu.



Uluslararası kamuoyunun sert tepkisini çeken olay sonrası İsrail ordusu soruşturma başlatmış ve incelemelerin ardından İsrail güçlerinin "yanlışlıkla Hamas silahlı milislerine" saldırdıklarını düşündükleri ve standart prosedürlerin "ihlal edildiği" ortaya çıkmıştı.



Hayatını kaybeden görevliler arasında İngiliz, Avustralyalı ve Leh vatandaşı çalışanlar bulunuyordu.



Ayrıca diğer bir görevli Amerikan ve Kanada çifte vatandaşlığına sahipti. Öldürülenler arasında bir de Filistin vatandaşı bulunuyordu.