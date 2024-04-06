Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusu 'yardım konvoyu' katliamında hata yaptığını kabul etti /06 Nisan 2024 03:44

İsrail ordusu 'yardım konvoyu' katliamında hata yaptığını kabul etti

İsrail ordusu 7 kişinin öldüğü yardım konvoyu saldırısında vahim hatalar yapıldığını kabul ederek iki üst düzey komutanı görevden aldı.

SHABER3.COM

İsrail ordusu (IDF) geçen pazartesi Gazze'de yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 görevlinin öldürülmesi ile alakalı yürütülen soruşturmada ciddi hatalar ve prosedür ihlalleri yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Saldırının ordunun standart operasyon prosedürlerine aykırı olduğunu belirten IDF yetkilisi Yoav Har-Even, albay rütbesindeki bir tugay kurmay başkanı ve binbaşı rütbesindeki bir subayının görevden alındığını ve Güney Komutanlığı'nın başındaki general de dahil olmak üzere üst düzey subayların resmi olarak kınandığını duyurdu.

Ordu tarafından cuma günü yapılan açıklamada, "Yardım araçlarına yönelik saldırı, yanlış tanımlama, karar verme hataları ve Standart Operasyon Prosedürlerine aykırı bir saldırı nedeniyle ciddi bir hatadan kaynaklanan vahim bir hatadır" denildi.

İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: 6'sı yabancı uyruklu 7 kişi öldürüldü
Pazartesi gecesi WCK'ye ait üç araç insansız hava araçlarıyla vurulmuştu.

Uluslararası kamuoyunun sert tepkisini çeken olay sonrası İsrail ordusu soruşturma başlatmış ve incelemelerin ardından İsrail güçlerinin "yanlışlıkla Hamas silahlı milislerine" saldırdıklarını düşündükleri ve standart prosedürlerin "ihlal edildiği" ortaya çıkmıştı.

Hayatını kaybeden görevliler arasında İngiliz, Avustralyalı ve Leh vatandaşı çalışanlar bulunuyordu.

Ayrıca diğer bir görevli Amerikan ve Kanada çifte vatandaşlığına sahipti. Öldürülenler arasında bir de Filistin vatandaşı bulunuyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsrail ordusu 'yardım konvoyu' katliamında hata yaptığını... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:57:52